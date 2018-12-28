برلماني: محور روض الفرج دخل موسوعة جينيس كأعرض طريق معلق في العالم

قال محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع محور روض الفرج من المشروعات العملاقة، وأعرض محور في العالم فوق المياه، وتم تسجيله في جينيس.



وأضاف "الصعيدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، لخميس، أن مشاريع الطرق تساعد على الاستثمار وتحقق التنمية لمصر".



ولفت إلى أن "مشروع محور روض الفرج سيوفر نسبة عالية جدا في البنزين والبترول، والفريق مهاب مميش عندما جاء إلينا اللجنة الاقتصادية قالنا كده إن هذا ما يهم المستثمر الأجنبي"، بحسب قوله.

