نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو

قال نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي إنه لم يتم الانتهاء من مفاوضات انتقال صبحي إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رمضان صبحي حاليا يمر بفترة استراحة محارب وأنه خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء صفقة انتقاله للنادي الأهلي.



وأكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، أن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى النادي الأهلي في البداية شهدت تعثر من جانب مسئولي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لكنهم تفهموا أن هناك رغبة من اللاعب للانتقال إلى الدوري المصري وحاجته للعب بقميص النادي الأهلي، فكلاهما يحتاج الآخر قائلا: «الصفقة جت في وقتها».



وكشف وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي، أن جميع الأطراف في صفقة انتقال اللاعب للأهلي رابحين سواء القلعة الحمراء أو النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه الذي يحلم بالمشاركة مع المنتخب المصري لكرة القدم في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.