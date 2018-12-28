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جمال القليوبي: تحرير 63 ألف محضر لسرقة التيار الكهربائي في 6 ساعات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن شرطة الكهرباء أعلنت عن تحرير أكثر من 63 ألف محضر لسرقة التيار الكهربائي في 6 ساعات بمحافظة القليوبية فقط.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن إجمالي ما تم إنفاقه على تطوير منظومة الكهرباء لتوفير خدمة جيدة سواء وصل إلى 557 مليار جنيه.

وأوضح القليوبي، أن التكنولوجيا الرقمية للعدادات الذكية تمنع إحساس المواطن بالظلم وشكوكه في المغالاة بالفواتير المختلفة.

ولفت القليوبي أن العدادات الذكية في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي تمنع الأخطاء البشرية والفساد الإداري والتلاعب بفواتير الاستهلاك.

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