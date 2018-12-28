صورة لـ اللاعب الإسرائيلي تهدئ من ثورة عشاق محمد صلاح

ظهر المهاجم مؤنس دبور مهاجم ريد بول سالزبورج الإسرائيلي الجنسية "مسلم الديانة" فى ملعب الإمارات مرتديًا وشاح أرسنال.



وقد يفضل الإنتقال إلى أرسنال إذا بدأ النادى المفاوضات للتعاقد معه.



ولعب دبور لمدة 3 مواسم ضمن صفوف النادي السويسري، وهي الفترة التي لمع فيها بشدة بتسجيله 56 هدف وصناعته 28 هدف في 105 مباراة بمختلف البطولات ضمن صفوف النادي السويسري في موسم 205- 2016.





