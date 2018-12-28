فاروق جعفر يوجه رسالة لـ محمد صلاح..فيديو

نصح فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك والمنتخب سابقًا، بالبقاء في ليفربول وعدم الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد أو أي ناد آخر كبير "فهو النجم الأول للريدز".



وقال "جعفر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، أمس الخميس: "في برشلونة ميسي مش هيساند صلاح، معلمين الكورة كلهم هناك، أنصحك يا صلاح تكمل في ليفربول، حافظ على نجاحاتك".



وعن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، قال "جعفر": "إحنا البلد رقم 1 في أفريقيا، وعندنا أحسن الملاعب في القارة والأمن والأمان والاستقرار وحب البلد للكورة، كلها عوامل تضع مصر في مقدمة الدول الفائزة بالتنظيم".

