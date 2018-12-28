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توك شو

أحمد الفضالي: ما يفعله الرئيس السيسي يجب أن يكون نموذجا لكل مسؤول

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
توك شو
قال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل الميداني "نموذج يجب أن يحتذي به المسؤولين كل في موقعه".

وأضاف "الفضالي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، : "عايزين كل واحد يتابع شغله بإخلاص عشان مصر تظل قوية".

وواصل "الفضالي" حديثه: "لأول مرة مصر تستعيد قرارها الوطني منذ أعوام، مصر ستكون أكثر استقلالًا وحرية"، مشيرا إلى ضرورة دعم الأمن المصري الجيش والشرطة للمرور من المرحلة الحالية.

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