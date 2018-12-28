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الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الموعد المُحدد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
توك شو
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الرئيس السيسي أجرى زيارة للمتحف المصري الكبير في السابعة صباحًا، واستغرقت الزيارة 3 ساعات، وأبدى سعادته بإنجاز العمل، وطالب بتوافر وسائل الأمن بداخله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، ، أن افتتاح المتحف سيكون في الموعد المُحدد في 2020، وتفقد الرئيس قاعات العرض والكافتيريات.

وأشار إلى أن الرئيس عند الساعة العاشرة اتجه لمشروع هضبة الهرم، وتابع العمل بها، ثم انتقل بعدها لمنطقة البانوراما وكان فيه سائحين وزائرين صينيين وطلاينة وأسبان وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، مضيفا": "كان فيه جو عائلي بين الرئيس والسياح. 

وأشار "وزيري" إلى أن الرئيس ورئيس الوزراء "يرون ما تبذله من مجهود أذهل العالم بأجمعه. ووعد "وزيري" العالم بـ"أن يكون عام 2019 بافتتاحات واكتشافات تّذهل الجميع".

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