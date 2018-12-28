نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

أكد زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبى، أن الفريق يحتاج إلى خدمات اللاعب حمدي فتحي ولن يتم التفريط فيه لصالح النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.



وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه قبل الحديث عن انتقال اللاعبين إلى أي نادي لا يتم النظر إلى المقابل المادي ولكن الحاجة الفنية للاعب تحسم مصير الصفقة سواء بالموافقة أو الرفض.



وشدد زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبى، أن مكانة الفريق البترولي في جدول مسابقة الدوري الممتاز لا تناسب مع حجم النادي ومكانته وما خطط له في التواجد في المربع الذهبي للمسابقة.



وتابع نائب رئيس نادى إنبى أن هناك تواصل على صعيد لجنة الكرة وإدارات التسويق بين الأهلي وأنبي بشأن اللاعب حمدي فتحي، وفي النهاية تم الاستقرار على الإبقاء على خدمات اللاعب الذي يعد أحد أعمدة الفريق في الوقت الراهن، كاشفا أن الأهلي عرض أسماء للإعارة عدد من اللاعبين من أجل الفوز بخدمات حمدي فتحي ولكن تلك الأسماء لن تفيد الفريق فنيا.



