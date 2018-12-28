ضبط مستشفى للأطفال غير مرخصة يديرها طلبة تمريض ببني سويف

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، من ضبط مستشفى خاص للأطفال غير مرخص، يديرها طلبة تمريض.



وفاجأت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، مستشفى خاص للأطفال بالقرب من مستشفى عام بني سويف وبه 8 حالات أطفال، ويتكون المستشفى من قسم عيادات خارجية ورعاية مركزة للأطفال وحضانات وإقامة.



وتبين أن المستشفى يتم تشغيله بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم حصوله على شهادة الحماية المدنية وترخيص وزارة البيئة مما يعرض حياة الأطفال المرضى وذويهم والمنطقة السكنية المحيطة للخطر بالإضافة لمخالفة القانون 51 لسنة 1981 بتشغيل منشأة طبية بدون ترخيص.



كما تبين أثناء المرور أنه لا يوجد سوى طبيبة ممارس عام وطلبة في معهد التمريض وهم الذين يقومون بتأدية الخدمة، وبناء عليه جرى تحرير محضر رقم 20534 جنح قسم بني سويف مع إنذار المنشأة بعدم دخول حالات جديدة تمهيدا لتنفيذ الغلق بعد خروج الحالات الموجودة والمثبتة بمحضر إثبات الحالة.