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رياضة

#رمضان_صبحي تريند على تويتر بعد إعلان عودته للأهلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
بعد الإعلان رسميا عن عودة اللاعب رمضان صبحي للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عودته بحفاوة كبيرة، مما أدى لاحتلال هاشتاج باسم اللاعب في صدارة المواضيع المتناولة علي "تويتر".

وغرد أحد المشجعين :"رمضان غلط؟ أيوه غلط لكن من أول ما لبس التيشيرت لحد آخر ماتش وهو مابخلش بنقطة عرق كفاح وروح وقتال ع كل كورة".

بينما علق مشجع آخرعلي الصفقة:"أتمنى أن يستعيد رمضان صبحي مستواه الذي كان عليه مع الأهلي وأن يساهم في الفوز ببطولة افريقيا".

واحتفل مشجعا آخر بعودة اللاعب مرددا :"والله بعودة يا رمضان".

يذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي من نادي هادرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، مقابل 800 ألف جنيه استرليني.

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