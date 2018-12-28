رمضان_صبحي تريند على تويتر بعد إعلان عودته للأهلي

بعد الإعلان رسميا عن عودة اللاعب رمضان صبحي للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عودته بحفاوة كبيرة، مما أدى لاحتلال هاشتاج باسم اللاعب في صدارة المواضيع المتناولة علي "تويتر".



وغرد أحد المشجعين :"رمضان غلط؟ أيوه غلط لكن من أول ما لبس التيشيرت لحد آخر ماتش وهو مابخلش بنقطة عرق كفاح وروح وقتال ع كل كورة".



بينما علق مشجع آخرعلي الصفقة:"أتمنى أن يستعيد رمضان صبحي مستواه الذي كان عليه مع الأهلي وأن يساهم في الفوز ببطولة افريقيا".



واحتفل مشجعا آخر بعودة اللاعب مرددا :"والله بعودة يا رمضان".



يذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي من نادي هادرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، مقابل 800 ألف جنيه استرليني.