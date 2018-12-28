شادى سرور رئيسا لفرقة الطليعة

أصدرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قرارا بالتجديد للفنان شادى سرور مديرا لفرقة مسرح الطليعة لمدة عام آخر اعتبارا من 28 ديسمبر 2018 .



ويستعد مسرح الطليعة لاستقبال العام الجديد 2019، بعرضين جديدين، هما "شباك مكسور" من تأليف رشا عبد المنعم، وإخراج شادى الدالى، والآخر "آخران فى الانتظار" من تأليف سعيد حجاج، وإخراج حمادة شوشة.