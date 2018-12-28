رئيس جامعة العريش يتفقد غرفة التحكم و المراقبة بالجامعة

تفقد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش غرفة التحكم والمراقبة داخل الجامعة لمتابعة للتاكد من تشغيل المنظومة بعد انتهاء الشركة من تركيب كاميرا المراقبة في مختلف ارجاء الحرم الجامعي .



واعطي توجيهاته بضرورة الربط بين جميع حاملي الأجهزة وتنسيق الاتصالات فيما بينهم وإدارة العمليات والعمل علي تسجيل الأحداث اليومية وحفظها بشكل منظم.الي جانب تلقى كافة البلاغات وضبط تاريخ ووقت البلاغ وتسجيل كافة البيانات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة.ومتابعة ومراقبة المواقع التي تغطيها كاميرات المراقبة التلفزيونية.



ووجه بضرورة إعداد التقارير الدورية والعاجلة عن المواف التي قد تحدث بالجامعة والاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ التي قد تحدث والتنسيق الدائم مع الإدارات والأقسام. مع عدم السماح لأي شخص بالدخول إلى غرفة العمليات ما عدا الأشخاص المصرح لهم بذلك .

