دينا عادل تنتهي من تسجيل أحدث أغنياتها

انتهت المطربة الشابة دينا عادل، من تسجيل أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم مؤقت "الأيام" تمهيدًا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام.



الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق عبدالجابر، وميكس وماستر مصطفى روؤف، وإنتاج بلاك آند ويت.



يذكر أن آخر أعمال دينا عادل كانت أغنية "معايا"، كلمات هاني الصغير، ألحان خالد البكري، توزيع إسلام صبري، ميكس وماستر حسام جودة،