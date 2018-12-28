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شاهد.. مدرس يضرب تلميذا على وجهه بسبب الضحك في حصة الدين

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرض برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس الخميس، مقطع فيديو لـ معلم يضرب طالبا على وجهه بسبب ضحكه في حصة الدين.

وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على الواقعة، قائلًا: "حاجة توجع القلب، والمعلم متطرف ومفتري، ويجب على الوزارة أن تتخذ موقفًا وتواجه هذه المخالفات".

وتابع "مغيث"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنها ليست علاقة طبيعية بين معلم وتلاميذه، وأن المنظر غير مقبول بأي حال من الأحوال، وأن المعلم مسئول مسئولية كبيرة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون العلاقة بين المعلم والتلميذ قائمة على الحب والاحترام والثقة، وأن يكون العقاب بمجرد نظرة من المعلم، متابعًا: "لو الولاد مضحكوش واتشاقوا يبقوا مش طبيعيين، ويجب أن يراعي المعلم عمر الطالب والمرحلة التي يمر بها".

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