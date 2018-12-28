أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي نجح في التعاقد مع أربعة لاعبين وهم المهاجم الإكوادوري جون سيفوينتس، وإيريك تراوري لاعب المقاصة، وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي، وحامد حمدان من غزة.



وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يسعى إلى التعاقد مع لاعب أو لاعبين اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكشف أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن الفريق لديه شهر كامل حتى 31 يناير موعد غلق موسم الانتقالات الشتوية حتى يبحث عن صفقة أو صفقتين تدعم صفوف الفريق.



وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إلى أن الفريق هدفه المنافسة على مركز متقدم في أول مواسم لبيراميدز في الدوري الممتاز لكرة القدم، على أن يكون في مركز المنافسة مع الفرق الكبيرة، موضحا أن الفريق يحلم بتحقيق بطولة سواء الكأس أو الدوري الممتاز.