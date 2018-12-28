المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور

كرمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في عبد الله الباطش، المنسق العام لمنتدى الشباب العربي الأفريقي، وعلاء الدسوقي، المدير التنفيذي للمنتدى، أعضاء الوفود المشاركة بالفعاليات.



وقدمت الوزارة الدرع التكريمي، وشهادات التقدير، للشباب، في رسالة شكر على مجهودهم طوال الفعاليات، وورش العمل، في المنتدى الذي انطلقت فعالياته بالقاهرة، وانتقلت إلى الأقصر، لتختتم الفعاليات في محافظة أسوان.



ويهدف المنتدى، الذي شارك فيه شباب من 34 دولة عربية وإفريقية، إلى توثيق العلاقات بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية بينهم.



يذكر أن المنتدى العربي الإفريقي، يشارك فيه شباب من كل من دول "المملكة العربية السعودية، أنجولا، إريتريا، السودان، جنوب السودان، سلطنة عمان، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، جيبوتي، الصومال، تشاد، ناميبيا، مالاوي، جنوب أفريقيا، زامبيا، غينيا، سيراليون، نيجيريا، غانا، مدغشقر، الكاميرون، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن، المملكة الأردنية، أفريقيا الوسطي، جزر القمر، العراق ، فلسطين"، زمبابوي، بالإضافة إلى مصر.





