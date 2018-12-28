ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
كرمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في عبد الله الباطش، المنسق العام لمنتدى الشباب العربي الأفريقي، وعلاء الدسوقي، المدير التنفيذي للمنتدى، أعضاء الوفود المشاركة بالفعاليات.

وقدمت الوزارة الدرع التكريمي، وشهادات التقدير، للشباب، في رسالة شكر على مجهودهم طوال الفعاليات، وورش العمل، في المنتدى الذي انطلقت فعالياته بالقاهرة، وانتقلت إلى الأقصر، لتختتم الفعاليات في محافظة أسوان.

ويهدف المنتدى، الذي شارك فيه شباب من 34 دولة عربية وإفريقية، إلى توثيق العلاقات بين شباب الدول العربية والإفريقية، وتقارب الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية بينهم.

يذكر أن المنتدى العربي الإفريقي، يشارك فيه شباب من كل من دول "المملكة العربية السعودية، أنجولا، إريتريا، السودان، جنوب السودان، سلطنة عمان، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، جيبوتي، الصومال، تشاد، ناميبيا، مالاوي، جنوب أفريقيا، زامبيا، غينيا، سيراليون، نيجيريا، غانا، مدغشقر، الكاميرون، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن، المملكة الأردنية، أفريقيا الوسطي، جزر القمر، العراق ، فلسطين"، زمبابوي، بالإضافة إلى مصر.


المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور
المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور
المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور
المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور
المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور
المنتدى العربي الأفريقي يمنح درع وزارة الشباب للوفود المشاركين.. صور

ترشيحاتنا

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو

عمرو مصطفى لـ تركي آل الشيخ: ‏ألف مبروك

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

رسميا.. إنبي يغلق الباب أمام الأهلي فى ضم نجم الفريق

تعرفي على أعراض تنذر بالإصابة بالجلطة لدى النساء

أحمد حسن: اتحاد الكرة يبالغ في تسعيرة الحكام الأجانب.. فيديو

شاهد.. مهام تركي آل الشيخ الجديدة بعد إعفائه من منصبه

كل ما تريد أن تعرفه عن هيئة الترفيه السعودية عقب تولي آل شيخ رئاستها

#رمضان_صبحي تريند على تويتر بعد إعلان عودته للأهلي

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية لزيادة الدخل القومي من الدولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

انطلاق البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة.. صور

فيديو

شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو
أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو
تحت شعار لا تربية ولا تعليم.. طالب يقطع شرح مدرسته بوصلة رقص فى الفصل
كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟