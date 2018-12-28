سميرة سعيد تطرح أغنية جديدة بمناسبة العام الجديد

طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنية اللي بينا وهي الأغنية التي سبق وقدمتها كأوديو قبل 3 سنوات إلا أنها قررت طرحها ككليب صورته في حديقة منزلها لتكون هدية لجمهورها بمناسبة رأس السنة والعام الجديد.



"اللي بينا" من كلمات الشاعر الغنائي هشام صادق وألحان وتوزيع محسن تيزاف وظهرت الديفا بطريقة عفوية مرتدية فستان مبهج بألوان الزهور وهو ما أضفى بهجة علي الكليب .



آخر كليبات الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "إزاى أحب" التى قدمتها الديفا قبل 16 عام ضمن ألبوم "يوم ورا يوم"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وقدمتها بنفس الطريقة من داخل حديقة منزلها وبشكل بسيط أثناء قيامها بتصوير جلسة تصوير.