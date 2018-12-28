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فن

هاني سلامة يؤجل فيلمه الجديد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:11 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قرر النجم هانى سلامة تأجيل فيلمه الجديد "شر حليم"، بعد موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراته لمسلسله الجديد الذى يبدأ فى تصويره الفترة المقبلة، مع نفس المخرج من إنتاج شركة سينرجى، والذى يخوض به المنافسة فى موسم شهر رمضان المقبل.

وكانت آخر أعمال هانى سلامة مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، وحققا من خلاله نجاحا كبيرا وقت عرضه، إضافة إلى الإشادة التي تلقوها من النقاد والجمهور.

وشارك في بطولة مسلسل "فوق السحاب" كل من النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين وشادي ألفونس وتوني ماهر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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