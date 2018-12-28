تعرف على درجة الحرارة في محافظتك اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد، اليوم الجمعة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



وأشاروا إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحري، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وعن الرياح؛ فأوضحوا أنها معتدلة أغلبها شمالية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 17/10، طنطا 17/11، الإسكندرية 17/12، مطروح 17/11، بورسعيد 18/12، الزقازيق 17/11، السويس 17/10، رفح 16/06، نخل 15/04، طابا 14/09، شرم الشيخ 20/15، مرسى علم 21/12، بني سويف 17/8، سوهاج 17/6، قنا 18/7، الأقصر 18/7، أسوان 19/9، الوادي الجديد 18/5، حلايب 21/15.