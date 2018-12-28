هالة فاخر تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل البيت الأبيض

أكدت الفنانة هالة فاخر، أنها ستشارك فى مسلسل "البيت الأبيض" ويضم 25 نجما جار اختيارهم، حيث يسير صناعه على نهج مسلسل الطوفان والذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم، بحسب تأكيد الجهة المنتجة للمسلسل، ويجري السيناريست محمد رجاء كتابة حلقاته.



وأضافت هالة، خلال حوارها ببرنامج "انا وبنتى" المذاع على قناة "ON E" الذى يقدمه الفنان الكبير شريف منير وأسما شريف، أنها "جسدت دور والدة الفنان أمير كرارة فى مسلسل "كلبش" بسبب حبها فى النجم معلقة " أنا بحب أمير واحساسى بيطلع معاه صح".



وعن مقارنة الحياة فى الوقت الحالى والماضى، قالت"مفيش فية بركة فى الوقت الحالى خلاف ما فى الماضى كان هناك بركة وكان الأهل يودون بعضهم البعض.. وكان زمان الجيران تتجمع وبيعملو الأكل والتسالى والحلويات فى رمضان.. وفى دخلة شم النسيم بنجيب الفسيخ والحمص والترمس وبناكل مع بعض".







