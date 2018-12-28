ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الـ40 من المعرض العام بمتحف الفن المصرى الحديث وذلك بحضور الفنان طه القرنى القوميسير العام وأعضاء اللجنة العليا مع كوكبة من المثقفين والمهتمين والنقاد والإعلاميين، وبين جموع مبدعى مصر من التشكيليين.

أكدت عبد الدايم أن المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات الفنية المتخصصة باعتباره محفلًا لتلاقى الأجيال ومناسبة هامة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المصرية المتفردة وأعلنت فخرها بالمستوى الفني الراقي للمعروضات وتنوع وثراء اتجاهاتها مؤكدة أن الأعمال المشاركة ترسم ملامح من المناخ الإبداعي للمجتمع المصري وأشارت إلى أنه جار مناقشة إمكانية زيارة المعرض للأقاليم تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية .

ومن جانبه قال سرور إن فعاليات هذه الدورة تضم أعمال 293 فنانًا منفذة بمختلف التقنيات مشيرا أن المعرض العام يحظى باهتمام كبير من النقاد ويبرز الموقع المتقدم للتشكيل المصري على الساحة العالمية .
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور
عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور

ترشيحاتنا

برلمانية:الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة للتنمية

هل تقضى الفوائت من النوافل والسنن ؟ الإفتاء ترد

طقس اليوم الجمعة: أمطار على عدة مناطق وصقيع وشبورة بالصعيد

السفير الياباني يلتقي ممثل الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة..صور

إسرائيل تمنع الأجانب من الارتباط عاطفيا على أراضيها

انطلاق ماراثون زايد الخير وتخصيص عائده لمستشفى سرطان الأقصر.. اليوم

إصابة 15 شخصا بانقلاب سيارة ميكروباص فى بنى سويف

انتحار شاب بالدقهلية إثر تناوله حبة الغلة

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

حاصل على دورة القيادات الأمنية في مصر.. تعرف على مدير الأمن العام السعودي

اعترافات المتهمين بخطف وقتل سمسار أبو النمرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟