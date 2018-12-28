عبدالدايم خلال افتتاح الدورة 40 للمعرض العام: يرسم ملامح من المناخ الإبداعي للمصريين..صور

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الـ40 من المعرض العام بمتحف الفن المصرى الحديث وذلك بحضور الفنان طه القرنى القوميسير العام وأعضاء اللجنة العليا مع كوكبة من المثقفين والمهتمين والنقاد والإعلاميين، وبين جموع مبدعى مصر من التشكيليين.



أكدت عبد الدايم أن المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات الفنية المتخصصة باعتباره محفلًا لتلاقى الأجيال ومناسبة هامة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المصرية المتفردة وأعلنت فخرها بالمستوى الفني الراقي للمعروضات وتنوع وثراء اتجاهاتها مؤكدة أن الأعمال المشاركة ترسم ملامح من المناخ الإبداعي للمجتمع المصري وأشارت إلى أنه جار مناقشة إمكانية زيارة المعرض للأقاليم تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية .



ومن جانبه قال سرور إن فعاليات هذه الدورة تضم أعمال 293 فنانًا منفذة بمختلف التقنيات مشيرا أن المعرض العام يحظى باهتمام كبير من النقاد ويبرز الموقع المتقدم للتشكيل المصري على الساحة العالمية .