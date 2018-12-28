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سميحة أيوب: ما يوجد على الساحة الآن هزل ولا علاقة له بالمسرح

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
وصفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ما يوجد على الساحة الفنية الآن بأنه يعتبر هزل وليس له أي علاقة بالمسرح والكوميديا.

وأضافت أيوب في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، أمس الخميس، أنه يجب على القائمين على صناعة الدراما والسينما والمسرح احترام عقلية الجمهور وتقديم منتج يليق به.

وأوضحت أيوب أن التكريم أصبح الآن بلا قيمة وأصبح بيزنس.

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