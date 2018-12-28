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سميحة أيوب تكشف كواليس التحاقها بالمسرح

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إنها عملت بالتمثيل صدفة رغم عدم حبها ورغبتها فيه.

وأضافت ايوب في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، أمس الخميس، : لم أعمل في المسرح سوى بفرق الدولة، ورفضت عروض أعلى أجرًا من أجل المحتوى.

وأوضحت ايوب أنها :قبلت أدوار في السينما لم تعجبني من أجل الإنفاق على المسرح.
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