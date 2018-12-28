أنغام تشعل مسرح كريستال بالاس احتفالا بالكريسماس‎ ..صور

أحيت النجمة أنغام حفل الكريسماس مساء أمس الخميس داخل قاعة مسرح كريستال بالاس بدار الأسلحة والذخيرة وحضور عدد كبير من محبيها من مختلف الأعمار .



وقدمت أنغام عددا كبيرا من أغانيها الطربية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني وسط تفاعل كبير طوال فقرتها التي امتدت لقرابة ساعتين متتاليتين.



أقام الحفل إدارة مسرح كريستال بلاس بالتعاون مع ميديا ميوزيك بلال التحيوي وتميز بأجواء الفخامة والإبهار من ليزر أنور سليمان والفاير وركس أحمد جمال .