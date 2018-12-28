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توك شو

أحمد السعدنى يكشف تفاصيل مسلسله الجديد عبر السوشيال ميديا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الفنان أحمد السعدنى، أنه سيشارك فى مسلسل "عالم افتراضى"، والمسلسل يدور حول عالم افتراضى للسوشيال ميديا ويدخل فيه الأكشن، والمخرج إبراهيم فخر، الذى كتبه هانى سرحان، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وعن مقارنة الحياة فى الوقت الحالى والماضى، قال" الواحد كان زمان ينتظر بدلة الضابط وملابس العيد وكان هناك ود وحب بين الأصحاب والعائلة.. خلاف الوقت الحالى مفيش الكلام دا خالص.. فى شهر رمضان كان الواحد ينزل مع والده يشترى طلبات المنزل ونروح.. أنا كنت بفطر بسبب حبى للأكل جدًا.. مقدرش أقاوم الأكل".

وأردف السعدنى: "أنا مكنتش فاهم حاجة خالص فى سبوع ابنى.. وعادة السبوع دى متغيرتش خالص من زمان حتى الآن.. اسمع كلام أمك ومش تسمع كلام أبوك.. وفعلا العيال مش بتسمع الكلام خالص".



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أحمد السعدنى يكشف تفاصيل مسلسله الجديد عبر السوشيال ميديا

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