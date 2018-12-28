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فن

هاني سرحان يكشف رأيه في مسلسلات الأجزاء

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قال المؤلف هاني سرحان إنه ليس ضد مسلسلات الأجزاء ، فالجزء الثاني لمسلسل " الأب الروحي " ليس استثمارا لنجاح الأول لأن الأحداث استكمالا له وأشعر من تعليقات الجمهور أنه لا يوجد حالة من الملل بل كما ذكرت أن تفاعل الجمهور من خلال " كومكس " علي صفحات التواصل الاجتماعي يدل أن الجمهور كان ينتظر الحلقة تلو الأخرى.

مسلسل "الأب الروحي" الجزء الأول تدور أحداثه عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والآخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين.

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