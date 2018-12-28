شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو

قال المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، إن كرة القدم هي اللعبة الوحيدة في مصر التي يتميز اتحادها بأنه غني ولا يحصل على دعم من الدولة.



وأضاف العريان، خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة الأوليمبية عقدت اجتماعا موسعا مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور مسئولي الاتحادات الرياضية وتم وضع خطة عمل متمنيا تنفيذها سريعا.



وأكد المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، أن ميزانية الاتحادات التي تم طلبها للمدة المتبقية حتى أولمبياد طوكيو 2020 ارتفع إلى 400 مليون جنيه.



وتابع شريف العريان، أن هناك 12 لعبة فريدة فقط قادرة على المنافسات على حصد ميدالية أوليمبية، وكرة القدم واليد هما القادرين على المنافسات في أولمبياد طوكيو 2020، كاشفا أن اتحاد اليد في وضع صعب خاصة وأن التصفيات المؤهلة ستقام في تونس وهناك ندية كبيرة بين الفرق الرياضية في البلدين للفوز في المواجهات الثنائية.



