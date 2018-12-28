البيت الأبيض: ترامب يرغب في صفقة توقف أزمة الحدود الأمريكية وتنهي إغلاق الحكومة



ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز ، في بيان ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في التفاوض للتوصل إلى صفقة تتوقف بموجبها الأزمة عند الحدود الأمريكية، حسب تعبيرها، "وتحمي المجتمعات الأمريكية وتعيد فتح الحكومة".



وأضافت ساندرز أن "الاستنتاج الوحيد العقلاني هو أن الحزب الديمقراطي يختار علانية بقاء الحكومة مغلقة لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلًا من الشعب الأمريكي".



وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في إبقاء الحكومة مغلقة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب "لن يوقع على مقترح لا يأخذ في أولويته أمن وسلامة البلاد".

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن رغبته في إنهاء إغلاق الحكومة عبر التفاوض للتوصل إلى صفقة تتوقف بموجبها أزمة الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.