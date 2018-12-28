شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية

قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية بأسوان فقرات غنائية واستعراضية خلال استقبالهم للوفود المشاركة بالمنتدى العربي الأفريقي، بقاعة المؤتمرات بأسوان.



جاء ذلك علي هامش لقاء اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بالوفود العربية والإفريقية المشاركة في منتدى الشباب العربي الافريقي، في اطار فعاليات (القاهرة عاصمة الشباب العربي) ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقدمت فرقة توشكي للفنون الشعبية العديد من الفقرات الغنائية المصرية والنوبية والافريقية، بالاضافة إلى التبلوهاتها الراقصة عن البيئة النوبية الاراجيد، الغزل النوبى، وعددا من الاستعراضات السودانية.



وتفاعل شباب المنتدى، مع العروض الفنية، وشاركوا في الاستعراضات التي قدمتها فرقة توشكى للفنون الشعبية، في جو من البهجة.



جدير بالذكر أن الوفود المشاركة في الحفل الفني شباب من المملكة العربية السعودية، زيمبابوي ، انجولا، ارتيريا، السودان ، جنوب السودان ، سلطنة عمان، اثيوبيا، تنزانيا، اوغندا، جيبوتي ، الصومال، تشاد، ناميبيا، مالاوي، جنوب افريقيا، زامبيا، غينيا، سيراليون، نيجيريا، غانا، مدغشقر، الكاميرون، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن ، المملكة الاردنية، افريقيا الوسطي، جزر القمر، العراق ، فلسطين، بالاضافة الي مصر .