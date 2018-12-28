ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية بأسوان فقرات غنائية واستعراضية خلال استقبالهم للوفود المشاركة بالمنتدى العربي الأفريقي، بقاعة المؤتمرات بأسوان.

جاء ذلك علي هامش لقاء اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بالوفود العربية والإفريقية المشاركة في منتدى الشباب العربي الافريقي، في اطار فعاليات (القاهرة عاصمة الشباب العربي) ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت فرقة توشكي للفنون الشعبية العديد من الفقرات الغنائية المصرية والنوبية والافريقية، بالاضافة إلى التبلوهاتها الراقصة عن البيئة النوبية الاراجيد، الغزل النوبى، وعددا من الاستعراضات السودانية.

وتفاعل شباب المنتدى، مع العروض الفنية، وشاركوا في الاستعراضات التي قدمتها فرقة توشكى للفنون الشعبية، في جو من البهجة.

جدير بالذكر أن الوفود المشاركة في الحفل الفني شباب من المملكة العربية السعودية، زيمبابوي ، انجولا، ارتيريا، السودان ، جنوب السودان ، سلطنة عمان، اثيوبيا، تنزانيا، اوغندا، جيبوتي ، الصومال، تشاد، ناميبيا، مالاوي، جنوب افريقيا، زامبيا، غينيا، سيراليون، نيجيريا، غانا، مدغشقر، الكاميرون، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا، اليمن ، المملكة الاردنية، افريقيا الوسطي، جزر القمر، العراق ، فلسطين، بالاضافة الي مصر .
شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية
شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية
شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية
شباب المنتدى العربي الأفريقي يشاركون فرقة نوبية في الاستعراضات الفنية

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. تناول السبانخ عصير بدلا من طبخها

بلطجية يقتحمون تصوير مسلسل بحر بالأسلحة البيضاء

بعد عودة رمضان.. تعرف على الهاربين الـ5 من إخفاق الاحتراف إلى الأهلي

سميحة أيوب: ما يوجد على الساحة الآن هزل ولا علاقة له بالمسرح

بالأرقام.. 14 مليون وحدة سكنية مغلقة.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب الإيجار القديم.. نائب المضارين: القانون غير دستوري.. ورئيس المعماريين يرصد تطوره منذ 1921

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

كعادته كل أسبوع.. توفيق عكاشة يطارد الذباب على الهواء

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

وزير الشباب يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية.. صور

قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

قصة برنامج العلم والإيمان.. بدأ بـ 30 جنيها وأصبح الأشهر وتدخلت إسرائيل لإيقافه

ابنة بيل جيتس تحتفل مع حبيبها المصري بأعياد الميلاد في القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟