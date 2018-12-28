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فن

صلاح عبد الله رجل أعمال في قيد عائلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
شيري نبيل
يقدم الفنان صلاح عبد الله شخصية رجل أعمال كبير وملياردير، يدعى "فضل الخولى"، وله 6 أبناء ويدخل فى صراعات كبيرة مع رجال الأعمال، واستأنف أبطال العمل التصوير الأيام الماضية بعد الانتهاء من الديكورات المخصصة للعمل فيها للمخرج تامر حمزة.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددا كبيرا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.

من ناحية أخرى يشارك صلاح عبد الله فى السباق الرمضانى بمسلسلين مع محمد إمام فى "هوجان"، للمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب ويشارك فى بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز وجارى ابرام التعاقدات مع باقى النجوم الأيام القليلة المقبلة لانطلاق التصوير.

بينما العمل الثانى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للنجم على ربيع والمخرج وائل إحسان تأليف الورشة الكتابية لـ أمين جمال ويشارك فى بطولته الفنانة سهر الصايغ.

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