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مرأة

أغنى حفلات زفاف 2018 ...زواج ميجان ماركل والأمير هاري الأبرز

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
ريهام قدري
شهد العام 2018 سلسلة حفلات زفاف لنجمات العالم في السياسة والفن والموضة، ولعل الزفاف الأبرز كان لميجان ماركل والأمير هاري والذي حضره أكثر من 800 ضيف في قلعة ويندسور وبلغت تكاليفه أكثر من 40 مليون دولار.

النجمة ديبيكا بادوكوني عقدت قرانها على رانفر سينغ في حفل زفاف أسطوري في منطقة بحيرة كومو الإيطالية الزفاف أقيم في فيلا ديل بالبيانيلو الفخمة على مدى يومين.

احتفلت الإعلامية رؤى الصبان بزواجها من حمود الفايز في حفل زفاف تخطت تكاليفه مليونيّ ريال سعودي، في فندق الريتز كارلتون في دبي.

بيبي عبد المحسن وجدت حب حياتها وارتبطت في مارس 2018 تألقت بفستان من تصميم إسبوزا وحضر الحفل حشد كبير من الوجوه المعروفة.

دانة الطويرش شغلت روّاد السوشيال ميديا بحفل زفافها الذي طغى عليه اللون الزهري في الديكور والأكسسوارات.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس أنفقا نصف مليون دولار على زفافهما وقد أقيم حفل زفاف كنسي وآخر هندي تقليدي، وبلغت تكلفة احتفالات ما قبل الزفاف 61 ألف دولار.

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