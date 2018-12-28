القصبي: الرئيس السيسي بداخله طاقة إنسانية غير عادية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم أغلبية النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئول مسئولية كاملة عن كل فئات الدولة بلا تمييز.



وأضاف "القصبي"، خلال لقائه مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بداخله طاقة إنسانية غير عادية بغض النظر عن مهام عمله.



وكشف عن لفتة إنسانية قام بها الرئيس السيسي أثناء احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "طفل كفيف كان يسير وفجأة كان هيقع السيسي نسي البروتوكولات وكل شيء وقام يلحقه، وهذه اللقطة لم يرها الإعلام".



وأكمل: "السيسي بداخله مشاعر إنسانية وبداخله رحمة كبيرة ويتألم لأي سوء يصيب أي مواطن".