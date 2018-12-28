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خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية بهدف زيادة الدخل القومي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أطلق خبراء متخصصون في النقل البحري مبادرة "مصر دولة بحرية"، حيث قال الربان البحري عمرو قطايا، إن مصر بسواحلها وقدراتها الجغرافية لابد أن تتحول إلى دولة بحرية اقليميًا ودوليًا من أجل زيادة الدخل القومي للدولة نتيجة تسجيل السفن وزيادة الضرائب السنوية لحمولات السفن.

وأضاف "قطايا"، خلال حواره ببرنامج "اقتصاد وطن" الذى يقدمه الإعلامي شريف زيدان على فضائية "الحدث اليوم": "نحن في حاجة لوضع أسس وقواعد وأفكار جديدة بل وسن قوانين جديدة إذا لزم الأمر من شأنها تطوير وتعظيم الأسطول البحري المصري علي المستوي الإقليمي والدولي لكي يماثل حجم إمكانياتنا البحرية والتجارية ويفي باحتياجات دولة بحرية بحجم جمهورية مصر العربية".

وأكد أن مصر دولة بحرية، فهي تطل على البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر وبها مرفق عظيم مثل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، وأيضا بها عدد كبير من الموانئ العامة و المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز والبترول وهي من المحاور الرئيسية في هذا الشأن.

من جهته قال الربان محمد سالم، أحد مطلقي "المبادرة"، أن أهداف المبادرة تتلخص في رفع العائد والمردود الاقتصادي الهائل نتيجة الزيادة في حجم التجارة المنقولة بالبحر من عام 2017 الي عام 2022 بمعدل زيادة 3.2% في خمس سنوات فقط مقارنة بزيادة 3.0 %فقط التي حدثت من عام 1974 إلى 2014 أي أربعين عاما، كذلك الدفع باستثمارات جديدة من الداخل والخارج لعمليات بناء سفن الأسطول وأيضا للصناعات المقابلة من حيث الصيانة والتشغيل، وتطوير وتعظيم صناعات الشحن والخدمات ذات الصلة وبالتالي تنمية الصناعة الوطنية بالعمالة المصرية المختلفة.

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