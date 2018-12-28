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حوادث

انتحار شاب بالدقهلية إثر تناوله حبة الغلة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:23 ص
صدى البلد
همت الحسينى
لقى شاب مصرعه إثر تناوله حبة الغلة السامة بإحدى قرى الدقهلية .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ  من مركز منية النصر بوصول محمد .ا .ا ٢٦ عاما جثة هامدة إثر تناوله حبة الغلة .

وتبين من التحريات ان الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وأقدم على الانتحار بعد ان زاد الاكتئاب، لديه لخلافات مع أسرته.

تم نقل الجثة للمستشفى،وتحرر، محضر بالواقعة.

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