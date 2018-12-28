انتحار شاب بالدقهلية إثر تناوله حبة الغلة

لقى شاب مصرعه إثر تناوله حبة الغلة السامة بإحدى قرى الدقهلية .



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من مركز منية النصر بوصول محمد .ا .ا ٢٦ عاما جثة هامدة إثر تناوله حبة الغلة .



وتبين من التحريات ان الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وأقدم على الانتحار بعد ان زاد الاكتئاب، لديه لخلافات مع أسرته.



تم نقل الجثة للمستشفى،وتحرر، محضر بالواقعة.