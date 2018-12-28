انتحار شاب بالدقهلية إثر تناوله حبة الغلة

لقى شاب مصرعه إثر تناوله حبة الغلة السامة بإحدى قرى الدقهلية .
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من مركز منية النصر بوصول محمد .ا .ا ٢٦ عاما جثة هامدة إثر تناوله حبة الغلة .
وتبين من التحريات ان الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وأقدم على الانتحار بعد ان زاد الاكتئاب، لديه لخلافات مع أسرته.
تم نقل الجثة للمستشفى،وتحرر، محضر بالواقعة.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من مركز منية النصر بوصول محمد .ا .ا ٢٦ عاما جثة هامدة إثر تناوله حبة الغلة .
وتبين من التحريات ان الشاب كان يعاني من أزمة نفسية وأقدم على الانتحار بعد ان زاد الاكتئاب، لديه لخلافات مع أسرته.
تم نقل الجثة للمستشفى،وتحرر، محضر بالواقعة.