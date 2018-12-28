حسام أبو العينين يشرح أهمية عدادات المياه مسبقة الدفع .. فيديو

قال المهندس حسام أبو العنين، مدير الدعم الفني للشركة المصرية الألمانية لصناعة عدادات المياه "متروتك إيجيبت"، إن العدادت مسبقة الدفع نجحت في حل معادلة من طرفين في مجهول واحد وهو الحساب، الذي كثيرا ما لا يوافق عليه المواطن بسبب ظنه بكونه مرتفع، والجانب الآخر الحكومة التي تحاول تقديم الخدمة وتأخذ مقابل هذا.



وأوضح "أبو العينين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المواطن لا يعلم من العداد القديم أبرز تفاصيله أو تخطيه لشرائح معينة؛ منوها أنه في الشريحة الأولى قيمة الصرف الصحي الذي يضاف على الفاتورة تعادل قيمة الاستهلاك الخاص به من المياه وهي معلومة لا يعلمها عدد من المواطنين.



وأكد "أبو العنين" أنه عند استخدام العدادات المدفوعة وبعد استخدامه مرة أو اثنين سيعلم النسبة التي يستخدمها بالأيام، ومن ثم سيستطيع ضبط استهلاكه على الشريحة المرضية بالنسبة له.

