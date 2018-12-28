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أخبار العالم

عقيد جيش إسرائيلي درزي يدعو طائفته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
حسام جابر
دعا عقيد درزي في قوات الاحتياط الإسرائيلي، أبناء طائفته بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، احتجاجا على عدم المساواة والتمييز الممارس ضد طائفته لاسيما مع قانون القومية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن العقيد منير ظاهر، أن قانون القومية أظهر أن قضية المساواة التي تتطلع إليها الطائفة، ستبقى معلقة رغم انخراط أبنائها في المؤسسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن طائفته واجهت مؤخرا مشكلات كبيرة من شأنها التأثير على أوضاعهم لسنوات قادمة.

وقال العقيد في الجيش الإسرائيلي إن من بين هذه المشكلات توسيع مساحات البناء في مناطقهم وغياب المساواة في الموازنة وأيضا قانون القومية.

وأشار إلى أن الانتخابات القادمة سوف تكون فرصة لطائفة الدروز للتعبير عن يأسهم من وعود السياسيين الذين يزورون القرى قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن الدروز لا يعترضون على كون إسرائيل وطنا قوميا للشعب اليهودي في قانون القومية، لكن المشكلة في اعتبارهم كمواطنين درجة ثانية.

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