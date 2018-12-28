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شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:11 ص
بشرى
بشرى
حمزة شعيب
علقت الفنانة بشرى، على كليب كوبرا المتداول أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة إن الفنان هو سفير للفن، ومثل للناس لذلك يجب أن يراعى كل منا تصرفاته وأفعاله، لأنها تؤثر فى الجمهور بصورة كبيرة.

وعن الهجوم عليها بعد كليب كوبرا، أوضحت بشرى:"الهجوم الأيام دى على العاطل والباطل، وكل ما يهمنى هو أننى عبرت عن وجهة نظرى بصورة فنية".

وأشارت بشرى إلى أن الملحن أحمد عاطف والمؤلف أحمد يوسف هم أصحاب فكرة كليب كوبرا، لافتا إلى أنها تتميز بالجرأة وليس جديدا عليها هذا.

ويأتي هذا ردا على الفنان محمد رمضان، والذى نشر مؤخرا أغانى لاقت جدلا واسعا، مثل الملك، ونمبر وان.

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