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أخبار العالم

البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى دمشق، مشيرة إلى أن السفارة السورية لدى البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم جاء ذلك وفقا لما نشره "سكاى نيوز"

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