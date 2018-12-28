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مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
صاحب مشروع فرم مخلفات نخيل: أي مادة مصدرها النباتات يمكن استخدامها لصنع السماد
محافظ الوادى الجديد: تسليم مفارم النخيل الواردة من "البيئة" إلى الجمعيات الأهلية

تعتبر مفارم مخلفات النخيل أحد المتطلبات التي يحتاجها المزارع الواحاتي؛ حيث إن واحات الوادي الجديد تشتهر بزراعة النخيل ويوجد بها أكثر من 1.5 مليون نخلة.

وقال رمضان خليفة، أحد الشباب ومقيم بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة: إنه "نفذ مشروع فرم مخلفات النخيل لعمل سماد عضوي "كومبوست" والتخلص من مخلفات النخيل التي تكون أحد العوامل في انتشار الحرائق بمزارع النخيل".

وأضاف "خليفة"، لـ"صدى البلد"، أن أي مادة مصدرها النباتات يمكن استخدامها لصنع السماد العضوي. فالأوراق اليابسة أو الخضراء, والعشب, والأعشاب الضارة, وفضلات الطعام, ونشارة الخشب, وأخشاب صغيرة, وروث الحيوانات, والجرائد, كلها مواد جيدة للاستخدام. في عمل الكومبوست، موضحا أنه يقوم بتجميع مخلفات النخيل داخل مصنعه أو يقوم بفرم مخلفات النخيل داخل المزارع ثم بعد ذلك يقوم بجمع المخلفات المفرومه ونقلها الي المصنع لتدخل مرحلة صناعة الكومبوست .

وتابع: "بعد انتهاء تحضير مخلفات النخيل بعد فرمها بجانب روث الحيوانات تتحول هذه المواد بعد أن يتم جمعها في مكان مخصص لذلك إلى مواد عضوية بسيطة, وتلعب البكتيريا على تحليل النباتات ومخلفاتها – التي ذكرناها – إلى مواد مغذية متاحة للاستخدام من قبل النباتات المزروعة وتكون تلك المواد محتوية على نسبة معينة من الكربون و النيتروجين". 

وأوضح "خليفة"، أن المواد بعد تقليبها أكثر من مرة تختمر وتصبح جاهزة للاستخدام وهذه العملية تستغرق مدة غير محددة من الوقت كما يوجد هناك عوامل عديدة تؤثر على سرعة اختمار المواد: منها الطقس, والمواد المستخدمة وعدد مرات تقليب كومة السماد. 

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد أصدر توجيهاته بتسليم مفارم النخيل الواردة من وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية للبدء في تشغيلها لإنتاج مخلفات النخيل بأنواعها وذلك في إطار تنفيذ خطة مشتركة بين وزراتى البيئة والزراعة ومحافظة الوادي الجديد للتخلص من المخلفات التي تتسبب في تكرار اشتعال الحرائق.

وأوضح المحافظ أنه يتم فعليا اتخاذ إجراءات عقابية ضد المزارعين الذين يقومون بإلقاء مخلفات النخيل دون تسليمها لأصحاب المفارم وسيتم عمل محاضر فورية للمزارعين المخالفين.
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور
مفارم النخيل تصل الوادى الجديد.. ورَّدتها وزارة البيئة إلى الجمعيات الأهلية.. وتستهدف التخلص من المخلفات وللوقاية من الحرائق.. فيديو وصور

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