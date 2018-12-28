متحدث البحيرة: المحافظ وجّه بحل مشكلات قرية جعيف بإيتاي البارود

أكد جمال أبو الفضل، المتحدث باسم محافظة البحيرة، أن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، بحث بشكل عاجل مشكلات قرية جعيف بايتاي البارود ووجه بتوصيل المرافق للمنازل غير المخالفة، واستئناف العمل في مشروع الصرف الصحي.



وقال "أبو الفضل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" أن المعدات تعمل الآن على إزالة المخلفات والقمامة من القرية، واستكمال المبنى الإداري لمركز الشباب، وحل مشكلة الإنارة في القرية.



وأكد المتحدث باسم المحافظة على حزم المحافظ اللواء هشام آمنة فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على الخدمة.

