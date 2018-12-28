ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث البحيرة: المحافظ وجّه بحل مشكلات قرية جعيف بإيتاي البارود

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
أحمد سالم
أكد جمال أبو الفضل، المتحدث باسم محافظة البحيرة، أن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، بحث بشكل عاجل مشكلات قرية جعيف بايتاي البارود ووجه بتوصيل المرافق للمنازل غير المخالفة، واستئناف العمل في مشروع الصرف الصحي.

وقال "أبو الفضل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" أن المعدات تعمل الآن على إزالة المخلفات والقمامة من القرية، واستكمال المبنى الإداري لمركز الشباب، وحل مشكلة الإنارة في القرية.

وأكد المتحدث باسم المحافظة على حزم المحافظ اللواء هشام آمنة فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على الخدمة.

ترشيحاتنا

القصبي: الرئيس السيسي بداخله طاقة إنسانية غير عادية

شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مرور القاهرة تكشف ميعاد إصلاح فواصل كبارى أكتوبر وعباس وغمرة

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية بهدف زيادة الدخل القومي

ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

شوقي يوضح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

قطع المياه عن ٨ مناطق بالقاهرة غدا

حتحوت يكشف سر تسمية برنامجه بـ الماتش على صدى البلد.. فيديو

حاصل على دورة القيادات الأمنية في مصر.. تعرف على مدير الأمن العام السعودي

محمد صلاح يدعم كوليبالي ضد العنصرية

نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟