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الأطباء البيطريين: منع استيراد الدواجن واللحوم المجمدة وعودة التفتيش على المزارع لسلامة الأمن الغذائي.. 30% زيادة للوصول إلى المعدل العالمي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
محمد غالي
يوسف العبد: نحتاج زيادة 30% من استهلاك الدواجن للوصول إلى المعدل العالمي
الغندور: لا توجد دراسة عن إصابة المصريين بالسمنة من تناول الدواجن
عضوة مجلس البيطريين: سلامة الأمن الغذائي تأتي من "الأطباء البيطريين"
 

أوضح "الأطباء البيطريين" أن المواطن المصري لا يستهلك المعدل العالمي لتناول الدواجن، فكيف يسبب له سمنة بنسبة 57%، كما زُعِمَ في الأوقات الأخيرة.

قال يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات: إن المواطن المصري يستهلك 12 كيلو سنويًا من الدواجن، والاستهلاك العالمي يتراوح بين 13 -16 كيلو سنويًّا، ويوجد دول يتراوح الاستهلاك فيها من 40- 50 كيلو سنويًّا.

وأكد العبد في تصريحات لصدى البلد، أن المواطن المصري يحتاج أكثر من 30% للوصول إلى الاستهلاك العالمي، مضيفا أن من يتحدث عن إصابة المصريين بالسمنة لتناول الدواجن غير واضح.

وأضاف رئيس لجنة الشركات، أن جمهورية مصر العربية بها 100 ألف طبيب بيطري فقط، دليل على التدهور الكارثي لمهن الطب البيطري، والأمن الغذائي.

فيما قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة تنمية الموارد: إنه لا توجد أي دراسة تفيد بإصابات المواطن بالسمنة نتيجة تناول الدواجن.

وأكد الغندور في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب اتخاذ اجراءات لتحسين الصحة البيطرية بصفة عامة لتدهورها في السنوات الأخيرة، لغياب الاطباء البيطري والذي يبلغ عددهم 100 طبيب على مستوى الجمهورية.

وأضاف مقرر لجنة تنمية الموارد، ان الدواجن واللحوم المجمدة والمستوردة، تعد من مسببات السمنة، لسوء جودة الأعلاف المستخدمة، والاستعانة بجرعات عالية من الأدوية والهرمونات الضارة.

وبدورها قالت نبيلة البطراوي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين: إن الطب البيطري يعاني منذ عقود حالة من الإهمال الشديد، مضيفة أن الأمن الغذائي في حاله لا بأس بها.

وأوضحت البطراوي، في تصريحات لصدي البلد، أن سلامة الأمن الغذائي، تاني بداية من الإشراف البيطري من الأطباء البيطريين المتخصصين، مضيفة أنها لها أثر كبير على السياحة.

وأضافت عضوة المجلس، أن استيراد الدواجن واللحوم المجمدة من الخارج له اثر كبير على تدهور الصناعة والتجاره الداخليه في الثروة الحيوانية.

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