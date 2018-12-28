حصاد زيارة رياضة النواب لمحافظة الفيوم

في زيارة ميدانية استمرت 3 أيام ، تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الفيوم والتقت برلمان الشباب، ورموز الرياضة.





واختصت جولات اليوم الأول للزيارة بمحافظة الفيوم، وكانت بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس عماد سعد حموده وكيل اللجنة والعميد ياسر سلومة أمين سر اللجنة حيث تم تفقد عدد من المراكز والأندية وهي؛ مركز شباب نادي العبور بقصر رشوان، ووضع حجر الأساس لمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم مركز طامية، ومركزي شباب اطسا ودفنو بمركز اطسا، وأستاذ الفيوم، ومركز شباب المحافظة، وافتتاح مركز شباب الشروق.





واختُتمت فعاليات اليوم الأول بتنظيم لقاء مفتوح بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضي مع رؤساء الأندية ورموز الرياضة وبرلمان الشباب، وشباب من أجل مصر، استمر قرابة الساعة والنصف استمعت خلاله اللجنة لجميع مقترحات ورؤى المشاركين حول جميع الأمور المتعلقة بالمنظومة، بجانب تفقد معرض الأشغال اليدوية.





وقال المهندس أشرف رشاد، إن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة من الجولات التي تستهدف اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الحالي للتعرف على حقيقة الأوضاع على ارض الواقع وتعزيز مساعي الدولة نحو تمكين الشباب وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.



