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محافظات

وفاة محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
محمد امين
توفي منذ قليل النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية عن عمر يناهز 65 عاما.

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بقرية ساقية المنقدي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية والعزاء نفس اليوم بقرية الفقيد.

يذكر أن الفقيد جاءته المنية فجأة حيث أنه كان بصحة جيدة وحضر إحدى المناسبات الاجتماعية بقريته مساء أمس.

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