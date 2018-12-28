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حوادث

نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أنقذت العناية الإلهية مدير الإدارة التعليمية بمركز إدفو بمحافظة أسوان من الموت المحقق فى حادث انقلاب سيارة العمل التى كان يستقلها بالطريق الصحراوى الغربى أسوان – إدفو .

وكان مدير الإدارة التعليمية بمركز إدفو عادل شمندى عائدًا من مدينة أسوان فى طريقه إلى مدينة إدفو برفقة محسن شقل نقيب المعلمين بمركز إدفو ، ومحمود عيد نائب مجلس الأمناء مستقلين سيارة العمل "دفع رباعى كابينة مزدوجة" تحمل أرقام (ص و م 2689) والتى كان يقودها نور أحمد نور، رئيس قسم الكسب غير المشروع بالإدارة، بالطريق الصحراوى الغربى.

وقد تعرضت إحدى عجلات السيارة للانحراف داخل حفرة بالطريق مما أدى إلى إنفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها على أحد جانبى الطريق.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بعد نجاتهم من الموت المحقق، وتهشم هيكل السيارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .
نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة
نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة
نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة

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