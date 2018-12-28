أول رحلة سورية من مطار دمشق تصل إلى تونس بعد توقف 8 سنوات



وبين كيوان أن الجولة السياحية ستستمر 5 أيام في الأراضي التونسية، مشيرا إلى أن رحلة سياحية ينظمها في نهاية يناير المقبل.









وصلت، مساء أمس الخميس، أول رحلة للطيران السوري إلى تونس، بعد توقف لـ 8 أعوام بسبب الحرب الأهلية في سوريا.وذكرت شبكة "فرانس 24" الفرنسية أن الرحلة السورية انطلقت من مطار دمشق الدولي إلى المنستير في تونس، وضمت 143 مسافرا على متنها، دون أن يواجهوا أي مشكلات داخل الأراضي التونسية.وأوضح وسيم كيوان، منظم الرحلة أن ظروف السفر والاستقبال تشجعه على تنظيم رحلات سياحية أخرى في المستقبل.