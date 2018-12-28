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أخبار البلد

اليوم .. أطباء القاهرة تعقد جمعية عمومية غير عادية بدار الحكمة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
محمد غالي
تعقد نقابة أطباء القاهرة جمعية عمومية غير عادية اليوم الجمعة (٢٨ ديسمبر) بدار الحكمة الساعة الواحدة ظهرا من أجل الرد على ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجديدة التي تضرر منها أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب وكذلك المرضى والمنظومة الطبية.

جاءت دعوة نقابة القاهرة للجمعية نظرًا لأنها تحتوي أكبر عدد من هيئات التدريس بكليات الطب وبها أكبر المستشفيات بالجمهورية ورأت أنه من واجب النقابة الوقوف بجانب اعضائها المتضررين من هذه اللائحة وكذا الأطباء المتدربين بهذه المستشفيات والمرضى المستفيدين بخدماتها.

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