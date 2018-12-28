بلدية باريس تتحدى "السترات الصفراء" وتنظم احتفالات في الشانزليزيه

أعلنت بلدية العاصمة الفرنسية، باريس تحديها للدعوات التي أطلقها قادة للسترات الصفراء، وذلك بالإبقاء على احتفالات رأس السنة في منطقة شانزليزيه، رغم أن الدعوات المنطلقة تطالب بتنظيم احتجاجات في نفس المنطقة.



وذكرت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية أنه رغم تظاهرات السترات الصفراء إلى أن احتفالات رأس العام ستجرى في الشانزليزيه.



وبينت القناة أن عمودية باريس قررت الإبقاء على الاحتفالات في هذا الشارع الذاخر، موضحة أن عروض صوتية وضوئية سوف تجرى في هذا الشارع على الرغم من الاحتجاجات المنتظرة للسترات الصفراء، بحسب ما نشرت العمودية.



وأوضحت العمودية في بيان:" مدينة باريس تنظم في 31 ديسمبر احتفال الوصول للعام الجديد، بعرض صوتي وضوئي، وألعاب نارية، تحت عنوان "الأخوة"، على الشانزليزيه.

