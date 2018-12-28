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ثقافة

قذائف الحبال سلاح استخدمه البطلميون والرومان..ومصر الفرعونية عرفتها بشهادة توت عنخ آمون

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت د.نجوى عبد النبي عبد الرحمن إبراهيم مدرس بقسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس أنه عرفت قذائف الحبال في العصور اليونانية والرومانية القديمة، وكانت من ضمن الأسلحة المستخدمة في الحروب، واحتوت المتاحف العالمية على العديد من هذه القذائف التى تنوعت في مواد صناعتها وأشكالها والزخارف المنفذة عليها.

وتابعت في بحث أجرته:وصورت عملية إلقاء القذائف على العدو من خلال الأعمال الفنية اليونانية والرومانية، كما تمت شارة إليها في المصادر الأدبية،فذكرها كل من هوميروس في الأوديسة واريس توفانيس في مسرحيته الطيور، بالإضافة إلى اكسينوفون وغيره الكثيرين.

وقالت:أما في مصر الفرعونية فقد عرفت قذائف الحبال وهناك العديد من الأدلة الأثرية الدالة على ذلك، منها العثور على زوج من القاذفات في مقبرة توت عنخ آمون، ربما كانت تصنع من أجل استخدامها في الصيد من قبل الفرعون المتوفى، وقاذفة أخرى من الكتان جاءت من اللاهون في الفيوم.

وأضافت: وقد عثر في مصر البطلمية والرومانية على العديد من القذائف التى تنوعت في من مواد صناعتها،كالأحجار والبرونز والرصاص والطين،كذلك أشكالها كالشكل اللوزي والكروي والبيضاوي، كما حملت العديد من الزخارف والنقوش.

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