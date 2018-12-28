السفير الياباني يلتقي ممثل الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة..صور

التقي ماساكي نوكي السفير اليابانى بالقاهرة مع كريم الأتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا اللاجئين وعلى رأسهم أبناء الشعب السوري.



وأوضحت السفارة في بيان لها ان السفير ماساكي نوكي قد زار مكتب تسجيل اللاجئين واستمع لحكايات اللاجئين السوريين، حيث استمع إلى السيدة أتسوكو فوروكاوا، الموظفة اليابانية حول أنشطتها في المفوضية حيث شجعها على ذلك المجهود.



وألمحت السفارة في بيانها أن اليابان تدعم اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين المتواجدين في مصر.