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أخبار البلد

باحثون بريطانيون ومصريون يبتكرون بديلًا للبلاستيك قابل للتحلل البيولوجي..صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
السفارة البريطانية
السفارة البريطانية بالقاهرة
محمود نوفل
كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة عن قيام جامعتا النيل ونوتنجهام معًا تحت قيادة "صندوق نيوتن مشرفة" المشترك بين المملكة المتحدة ومصر، بإبتكار مادة قابلة للتحلل من قشور الجمبري المجففة حيث يمكن استخدام هذا الاختراع لصنع أكياس البقالة والتعبئة الصديقة للبيئة بشكل مستدام.

وقالت السفارة البريطانية في بيان لها ان معظم المواد البلاستيكية غير قابلة للتحلل البيولوجي، حيث تصبح أجزاء أصغر وأصغر ، لافتة إلى أن الحيوانات والأسماك أحيانًا تخطئ هذه الأجزاء في الغذاء، ولذلك فهي تعود إلى أطباق الطعام.

ولفتت السفارة الي هذه الأجزاء الصغيرة من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتحلل تتواجد أيضًا في غالبية مياه الصنبور في العالم.

كما دعت السفارة الجميع للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها في وقت سابق تحت عنوان " بدل البلاستيك" حيث قالت "أنت أيضا يمكن أن تحدث فرقا اقبل التحدي وخفض استهلاك للبلاستيك ذو الاستخدام الواحد. انشر صور توضح كيفية فعل ذلك وتحدى ثلاثة من أصدقائك باستخدام الهاشتاج #بدل_البلاستيك للحصول على فرصة للفوز بجوائز.
باحثون بريطانيون ومصريون يبتكرون بديلًا للبلاستيك قابل للتحلل البيولوجي..صور
باحثون بريطانيون ومصريون يبتكرون بديلًا للبلاستيك قابل للتحلل البيولوجي..صور

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